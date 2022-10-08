Инспекционная группа из Европы посещает военные объекты Казахстана
Фото: gov.kz
В ходе рабочего визита специалисты инспекционной группы Германии, Великобритании и Эстонии побывали в воинских частях и на других объектах Министерства обороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Инспектирование проходит в рамках исполнения обязательств по Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого 30 ноября 2011 года на пленарном заседании форума ОБСЕ.
Военные эксперты познакомились с ходом учений ОДКБ, проходящих на полигоне "Матыбулак" в Жамбылской области.
Фото: gov.kz
Кроме того, по согласованному плану они совершат облет района по маршруту пгт. Гвардейский – города Конаев и Алматы.
Посещение военными инспекторами объектов оборонного ведомства отвечает духу транспарентности и открытости, которых придерживается Казахстан в области военного сотрудничества и обеспечения безопасности. Пресс-служба Минобороны РК
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