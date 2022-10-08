Алматинцы собрали 35 тонн мусора в горах Заилийского Алатау

Более 2 тыс. человек приняли участие в экологическом субботнике по очистке гор в рамках общенациональной акции "Нет мусору на природе!", инициированной главой государства. К акции присоединились представители общественных организаций, гражданские активисты и волонтеры, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе акимата, алматинские студенты также поддержали республиканский проект Eco Student KZ.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Для участников субботника были организованы трансферы из города, предоставлен необходимый инвентарь и ланч-боксы. До начала субботника специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям провели инструктаж по правилам безопасности и поведения в горной местности.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Массовая уборка охватила наиболее популярные туристические места – плато Кок Жайлау, ущелья Бутаковка, Казачка, Кимасар и Проходное. Всего участники субботника собрали 35 тонн мусора и высадили 250 яблонь, а также 500 кустарников в Медеуском районе.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Экологический субботник призван объединить всех, кто выступает против потребительского отношения к природе, обратить внимание на вопросы сохранности окружающей среды и развития экологического туризма.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

За 9 месяцев текущего года Иле-Алатауский национальный парк посетили почти 630 тыс. человек.