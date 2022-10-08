Алматинцы собрали 35 тонн мусора в горах Заилийского Алатау
Как уточнили в пресс-службе акимата, алматинские студенты также поддержали республиканский проект Eco Student KZ.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Для участников субботника были организованы трансферы из города, предоставлен необходимый инвентарь и ланч-боксы. До начала субботника специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям провели инструктаж по правилам безопасности и поведения в горной местности.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Массовая уборка охватила наиболее популярные туристические места – плато Кок Жайлау, ущелья Бутаковка, Казачка, Кимасар и Проходное. Всего участники субботника собрали 35 тонн мусора и высадили 250 яблонь, а также 500 кустарников в Медеуском районе.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Экологический субботник призван объединить всех, кто выступает против потребительского отношения к природе, обратить внимание на вопросы сохранности окружающей среды и развития экологического туризма.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
За 9 месяцев текущего года Иле-Алатауский национальный парк посетили почти 630 тыс. человек.