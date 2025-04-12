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Общество

Более 11 тысяч тонн мусора убрали на субботниках в СКО

Субботник в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 17:42 Фото: акимат СКО
В рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан", инициированной главой государства, масштабный общегородской субботник прошел и в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на пасмурную погоду, тысячи жителей, трудовые коллективы и представители государственных органов вышли на улицы, чтобы внести свой вклад в благоустройство областного центра.

Фото: акимат СКО

Вместе с горожанами активное участие в уборке территорий принял и аким СКО Гауез Нурмухамбетов. Глава региона лично возглавил субботник в городском парке культуры и отдыха, который чистил от листвы и мусора вместе с госслужащими, депутатами, ветеранами и молодежью, призывая жителей активнее подключаться к подобным инициативам.

Фото: акимат СКО

"Северо-Казахстанская область – это наш общий дом, и мы все обязаны поддерживать его в чистоте и порядке. Призываю каждого жителя региона активно участвовать в субботниках и вносить свой вклад в благоустройство родного края", – отметил Гауез Нурмухамбетов.

"Таза Қазақстан" – не просто кампания, это важный шаг к формированию экологической грамотности населения. Такие мероприятия способствуют сплочению граждан.

Фото: акимат СКО

Призыв поддержали и этнокультурные центры областной Ассамблеи народа Казахстана. Представители разных национальностей объединили силы, чтобы очистить от накопившегося мусора свой общий дом.

"Чистота – это наше здоровье, будущее наших детей. Здоровья и удачи всем! Каждую неделю надо выходить, это ведь красота, чистота и порядок. Призываю всех выходить и помогать, чтобы у нас всегда был чистый город. Мы как раз на субботниках видимся с нашими коллегами и друзьями", – сказал председатель ОО "Северо-Казахстанский областной еврейский культурный центр" Рашбиль Евдаев.

На субботник выходили целыми организациями. Коллектив первой городской больницы наводил порядок во дворе. На уборку прилегающей территории вышел весь медицинский персонал.

"Коллектив решил облагородить территорию, очистить, побелить бордюры. Вчера тоже немного готовились, убирались. Несмотря на погоду, работаем. Еженедельно у нас "Чистые четверги" проводятся. Сейчас мы основную работу сделаем, а по четвергам будем поддерживать тот порядок, который навели", – сказал главный врач Руслан Тасов.

Фото: акимат СКО

Активно проявили себя жители многоквартирных домов. Во дворах очищали детские площадки, клумбы, собирали и вывозили мусор. Люди объединялись семьями, подъездами и целыми домами, чтобы сделать общее пространство комфортнее и уютнее.

"Это 5-й Сенной проезд. У нас во дворе три дома. Мы сегодня вместе с соседями вышли, чтобы собрать мусор, который накопился за зиму. С приходом тепла дети опять каждый день выбегают на улицу играться, нужно, чтобы была чистота и порядок. Да и самим приятно смотреть на чистый двор. Мы иногда стараемся и сами как-то собираться, самоорганизовываться, проводить субботники", – поделилась жительница микрорайона "Береке" Гульсим Омарова.

Масштабную работу провели и в районах области. Сельчане выходили на улицы, приносили с собой необходимый инвентарь, чтобы привести населенные пункты в надлежащий вид.

Всего в субботниках приняли участие 23 тысячи жителей СКО. Совместными усилиями они убрали 10 тысяч дворов многоэтажек и частных домов, привели в порядок 180 историко-культурных памятников, а также свыше 200 парков и скверов. На полигоны вывезли 11 тысяч тонн отходов.

Работа будет продолжена в рамках трехмесячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.

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Андрей Дюсупов
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