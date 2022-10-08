Мейрам Кажыкен признан отвечающим всем требованиям к кандидатам в президенты
Мейрам Кажыкен выдвинут от Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат".
ЦИК РК установила, что кандидат в президенты Мейрам Кажыкен соответствует требованиям предъявляемым Конституцией и законом "О выборах в РК".Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров
Заседание Лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Кажыкен Мейрама Зекешулы состоялось 8 октября 2022 года в Центральной избирательной комиссии РК.
Лингвистический экзамен был проведен в три этапа: написание письменного задания, чтение отрывка из произведения классической казахской литературы и публичное выступление на выбранную тему не менее пятнадцати минут.
После сдачи экзамена состоялось обсуждение и подведение итогов.
По результатам состоявшегося экзамена Лингвистическая комиссия открытым голосованием единогласно приняла решение о том, что кандидат в Президенты Кажыкен Мейрам Зекешулы свободно владеет государственным языком.