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Мейрам Кажыкен признан отвечающим всем требованиям к кандидатам в президенты

Признан отвечающим всем требованиям к кандидатам в президенты Фото: Facebook/Мейрам Кажыкен
На заседании член ЦИК РК Шавхат Утемисов сообщил, что представленные документы Мейрама Кажыкена проверены. На экзамене подтвердилось его свободное владение госязыком, сообщает Zakon.kz.

Мейрам Кажыкен выдвинут от Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат".

ЦИК РК установила, что кандидат в президенты Мейрам Кажыкен соответствует требованиям предъявляемым Конституцией и законом "О выборах в РК".Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

Заседание Лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Кажыкен Мейрама Зекешулы состоялось 8 октября 2022 года в Центральной избирательной комиссии РК.

Лингвистический экзамен был проведен в три этапа: написание письменного задания, чтение отрывка из произведения классической казахской литературы и публичное выступление на выбранную тему не менее пятнадцати минут.

После сдачи экзамена состоялось обсуждение и подведение итогов.

По результатам состоявшегося экзамена Лингвистическая комиссия открытым голосованием единогласно приняла решение о том, что кандидат в Президенты Кажыкен Мейрам Зекешулы свободно владеет государственным языком.

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