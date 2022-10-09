В WhatsApp появилась подписка Premium с эксклюзивными функциями

Разработчики WhatsApp анонсировали запуск Premium подписки. У пользователей, которые ее приобретут, будет пара эксклюзивных функций, сообщает Zakon.kz.

Платная подписка будет отличаться от обычной версии мессенджера двумя эксклюзивными функциями, передает портал Android Police.

Уже сейчас в бета-версии WhatsApp для iOS и Android есть соответствующий раздел. Перед оформлением подписки можно будет воспользоваться бесплатным 30-дневном пробным периодом.

Обладатели Premium подписки смогут подключать к одному бизнес-аккаунту до 10 устройств. Эта функция будет полезна большим организациям. Благодаря этой возможности руководитель структуры и его сотрудники смогут подключаться к профилю одновременно.

Стоимость подписки пока неизвестна — она будет отличаться в зависимости от региона.