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Назначена дата боя Шавкат Рахмонов – Джефф Нил

боец Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
По данным инсайдера ESPN Бретта Окамото и MMAJunkie, бой казахстанца Шавката Рахмонова и американца Джеффа Нила состоится 14 января на первом турнире UFC в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Схватка будет трехраундовой.

Турнир UFC Fight Night 217 планируется провести в UFC Apex в Лас-Вегасе, где проходили последние три боя Шавката.

Ранее после долгого ожидания появился файтер UFC, американский боец, который принял вызов непобежденного казахстанца.

Встреча обещает быть зрелищной.

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