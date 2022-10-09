Назначена дата боя Шавкат Рахмонов – Джефф Нил

Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94

По данным инсайдера ESPN Бретта Окамото и MMAJunkie, бой казахстанца Шавката Рахмонова и американца Джеффа Нила состоится 14 января на первом турнире UFC в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

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