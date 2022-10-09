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В ВКО пожарные из огня вывели 79-летнюю бабушку

жилой дом Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Пожар разгорелся 9 октября около 3:45 в селе Малоубинка Глубоковского района по улице Молодежная. Огонь охватил частный жилой дом на двух хозяев и блок хозпостройки, сообщает Zakon.kz.

Огонь также распространился на расположенные поблизости стога сена-38 тонн.

Прибывшими пожарными подразделениями ДЧС ВКО в составе 17 огнеборцев и 6 единиц техники огонь ликвидирован на площади 345 кв. м. В тушении совместно с пожарными участвовали 4 работника лесхоза и 2 единицы техники, МИО 10 работников и 3 единицы техники. Силами сотрудников ДЧС через окно дома, где было задымление спасена женщина, 1943 года рождения.Пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области

Жертв и пострадавших нет.

дом

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Причина пожара устанавливается.

дом

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

9 октября в регионе объявлено штормовое предупреждение, ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/сек.

ДЧС ВКО рекомендует:

  • В пожароопасный период находясь на открытой территории ни в коем случае не поджигать траву;

  • разъяснить детям об опасности игр с огнем и спичками;

  • проезжая вдоль обочин дорог не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков;

  • при обнаружении пожара сразу сообщить по телефонам "101" и "112";

  • на территории участков жилых домов и дач иметь бочку с водой или огнетушитель;

  • устанавливать мангалы на специальных площадках удаленных от строений и кустарников;

  • не допускать палов травы.

Спасатели напоминают, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах, предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

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