В ВКО пожарные из огня вывели 79-летнюю бабушку

Огонь также распространился на расположенные поблизости стога сена-38 тонн.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

9 октября в регионе объявлено штормовое предупреждение, ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/сек.

ДЧС ВКО рекомендует:

В пожароопасный период находясь на открытой территории ни в коем случае не поджигать траву;

разъяснить детям об опасности игр с огнем и спичками;

проезжая вдоль обочин дорог не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков;

при обнаружении пожара сразу сообщить по телефонам "101" и "112";

на территории участков жилых домов и дач иметь бочку с водой или огнетушитель;

устанавливать мангалы на специальных площадках удаленных от строений и кустарников;