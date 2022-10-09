В ВКО пожарные из огня вывели 79-летнюю бабушку
Огонь также распространился на расположенные поблизости стога сена-38 тонн.
Прибывшими пожарными подразделениями ДЧС ВКО в составе 17 огнеборцев и 6 единиц техники огонь ликвидирован на площади 345 кв. м. В тушении совместно с пожарными участвовали 4 работника лесхоза и 2 единицы техники, МИО 10 работников и 3 единицы техники. Силами сотрудников ДЧС через окно дома, где было задымление спасена женщина, 1943 года рождения.Пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области
Жертв и пострадавших нет.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Причина пожара устанавливается.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
9 октября в регионе объявлено штормовое предупреждение, ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/сек.
ДЧС ВКО рекомендует:
В пожароопасный период находясь на открытой территории ни в коем случае не поджигать траву;
разъяснить детям об опасности игр с огнем и спичками;
проезжая вдоль обочин дорог не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков;
при обнаружении пожара сразу сообщить по телефонам "101" и "112";
на территории участков жилых домов и дач иметь бочку с водой или огнетушитель;
устанавливать мангалы на специальных площадках удаленных от строений и кустарников;
не допускать палов травы.
Спасатели напоминают, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах, предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.