Кыргызстан отменил проведение учений ОДКБ на своей территории

Руководство Министерства обороны Кыргызстана приняло решение об отмене командно-штабных учений миротворческих сил стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2022", сообщает Zakon.kz.

Учения должны были пройти с 10 по 14 октября в Кыргызстане на полигоне "Эдельвейс".

Как отмечается на официальном сайте ОДКБ, также их убрали с календаря мероприятий.

Отметим, что в "Нерушимом братстве - 2022" должны были принять участие Вооруженные силы Таджикистана. На полигоне должны были отрабатываться проведение миротворческой операции и обеспечение режима прекращения огня.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба.

Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье "Преступления против мира" УК КР.

25 сентября Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол о мире и урегулировании ситуации.