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В Минобразования РК отреагировали на ролик о бездомных студентах в Алматы

девушка Фото: pixabay
Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК просит авторов или героев ролика, где рассказывается о бездомных студентах, обратиться в ведомство. В случае необходимости министерство готово оказать необходимую помощь, сообщает Zakon.kz.
Напоминаем, что в городе Алматы действует оперативный штаб по обеспечению студентов жильем в критических ситуациях. За помощью студенты могут обратиться на номер +77786556083. Наряду с этим в случае незаконного выселения или повышения стоимости аренды жилья граждане могут обратиться за правовой помощью в call-центр Министерства юстиции по номеру 119 (для городского телефона) или 58-00-58 для гг. Астана, Алматы.Пресс-служба Минобразования РК

Также в ведомстве отметили, что в Казахстане функционирует единый call-центр по вопросам в сфере образования и науки – 1450.

Кроме того, во всех вузах созданы общественный приемные, куда могут за необходимой помощью обратиться студенты, их родители, преподаватели.

Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором парни лежали на своих вещах на детской площадке. Во второй части видео были кадры из компьютерного клуба. Автор сообщил, что студенты зашли погреться.

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