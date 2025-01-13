Стипендии в вузах: все, что нужно знать студентам в 2025 году

В Министерстве науки и высшего образования рассказали о планомерной работе по увеличению стипендий для студентов вузов, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в 2025 году для студентов вузов и колледжей стипендия повысится в два раза, у магистрантов и докторантов – в 1,75 раза.

"С 1 сентября 2025 года у студентов бакалавриата стипендия повысится до 52 372 тенге, а у обучающихся на педагогических и медицинских направлениях – до 84 тыс. тенге, у магистрантов – до 117 098 тенге, у докторантов – до 262 500 тенге", – сообщили в министерстве.

Кроме того, обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 94 862 тенге, а в резидентуре – 134 664 тенге.

В случае сдачи экзаменационной сессии на "отлично", у студентов сохраняется возможность получать повышенную стипендию.

Для отдельных категорий студентов установлены надбавки к стипендиям. На них имеют право лица с нарушениями зрения и слуха, которые получают высшее или профессиональное, послесреднее, послевузовское образование; установлена надбавка студентам бакалавриата – 94 651 тенге, магистрантам – 204 921 тенге, докторантам – 459 375 тенге.

Лицам с инвалидностью или увечьями вследствие ранений, контузий, заболеваний установлена надбавка студентам бакалавриата – 78 558 тенге, магистрантам – 175 647 тенге, интернам – 142 293 тенге.

Лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей или находящихся под опекой (попечительством), стипендию повышают на 30%, то есть студентам бакалавриата – до 68 083 тенге, магистрантам – до 152 227 тенге, интернам – до 123 320 тенге.

"Кроме государственной, есть Президентская стипендия для отличившихся в учебе студентов, победителей олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, которая назначается по решению ученого совета вуза в размере 104 744 тенге. Президентскую стипендию могут получать студенты с 3-го года обучения и магистранты со 2-го года обучения. Право на такую стипендию имеют как студенты-бюджетники, так и те, кто обучается на платной основе", – сообщили в Миннауки.

В ведомстве также рассказали о ситуации в стране с общежитиями для студентов. Так, до 2029 года предусмотрен ежегодный ввод 10 тыс. мест в общежитиях.

"Увеличен размер государственного заказа по строительству общежитий за 2024 год в Алматы со 144 МРП до 230 МРП, в остальных регионах страны, включая Астану, – со 122 МРП до 195 МРП. Также увеличен размер компенсации за реконструкцию объектов в общежития с 92 МРП – до 182 МРП. Разработан механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) по строительству новых общежитий, включающий в себя поэтапное возмещение инвестиционных расходов со стороны государства застройщику и широкое участие субъектов предпринимательства в строительстве и реконструкции общежитий", – рассказали в министерстве.

Там добавили, что в 2025 году продолжена выплата компенсаций в период обучения за проживание в общежитиях вузов в размере 100 050 тенге детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также молодежи, потерявшим или оставшимся без попечения родителей до совершеннолетия и лицам с инвалидностью 1-й и 2-й группы, лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью.

Отметим, что 10 января президент Казахстана подписал закон, касающийся государственной образовательной накопительной системы "Келешек". В Министерстве науки и высшего образования рассказали, как по этой системе можно накопить деньги на образование детей.