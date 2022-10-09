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В Атырау за ночь в двух ДТП погибли два человека

авария Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
9 октября около 02:40 автомобиль Chevrolet Niva перевернулся на 17-м км трассы Кульсары – Аккиизтогай, в результате чего погиб 44-летний водитель, сообщает Zakon.kz.
Около 06:30 на 104-м км трассы Доссор – Бейнеу перевернулся автомобиль Lada Largus, погиб один пассажир. В машине находились семь человек, – рассказал первый заместитель начальника Жылыойского районного отдела полиции Мурат Демегенов.

авария

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

Как уточняется, двое пассажиров были доставлены в больницу.

ДТП

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

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Елена Беляева
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