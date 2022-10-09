В Атырау за ночь в двух ДТП погибли два человека

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

9 октября около 02:40 автомобиль Chevrolet Niva перевернулся на 17-м км трассы Кульсары – Аккиизтогай, в результате чего погиб 44-летний водитель, сообщает Zakon.kz.

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