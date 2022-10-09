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Китай успешно запустил на орбиту солнечный телескоп

Китай успешно запустил на орбиту солнечный телескоп Фото: cnsa.gov.cn
Китай успешно произвел  запуск космического телескопа для исследования Солнца "Куафу-1", сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 октября передало агентство "Синьхуа".

Старт ракеты-носителя CZ-2D (Long March-2D) состоялся с космодрома Цзюцюань на севере КНР в 7:43 по времени Пекина (5:43 по времени Астаны). Космический телескоп был успешно выведен на заданную орбиту.

"Куафу-1" будет использоваться для исследования природы солнечных вспышек, а также выбросов в космос и магнитного поля Солнца. Кроме этого, телескоп будет передавать данные для прогнозирования космической погоды.

В июне Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник "Тяньсин-1". Запуск также был произведен с космодрома Цзюцюань. Для запуска использовалась ракета "Куайчжоу-1А". "Тяньсин-1" используется для проведения различных экспериментов, в том числе в области слежения за космической средой.

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