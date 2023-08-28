Индия впервые запустит космический аппарат к Солнцу

После успешной посадки лунохода "Прагьян" на спутник Земли Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о предстоящем запуске космического аппарата для изучения Солнца, сообщает Zakon.kz.

Индийская организация космических исследований 2 сентября планирует отправить к Солнцу аппарат "Адитья L1", сообщает Times of India. Это будет первая индийская "солнечная" космическая миссия. Аппарат, названный в честь группы индуистских солярных божеств, должен будет выйти на орбиту в 1,5 млн км от Земли.

Если запуск "Адитьи" окажется успешным, то с помощью этого аппарата ученые смогут непрерывно наблюдать за солнечной активностью, не теряя данных из-за затмений или проблем с видимостью. Аппарат будет нести семь приборов для наблюдения за Солнцем с применением электромагнитных детекторов и распознавателей частиц.

В ISRO пояснили, что с помощью аппарата индийские исследователи планируют получить новую информацию о проблемах коронального нагрева, выброса корональной массы, солнечной активности перед вспышками и во время вспышек, а также о динамике космической погоды и распространении частиц.

О том, какие открытия уже успел сделать индийский луноход, читайте здесь.