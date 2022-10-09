В МВД прокомментировали SMS, получаемые казахстанцами от ведомства

Сейчас гражданам приходят SMS-уведомления, что необходимо зарегистрироваться по месту фактического проживания. В МВД прокомментировали необходимость, сообщает Zakon.kz.

Эта рассылка через call-центр 1414 осуществляется МВД для тех лиц, у которых на сегодняшний день отсутствует регистрация по месту жительства, то есть если их сняли с регистрации.

Тем, кто получил такие SMS, необходимо зарегистрироваться по адресу проживания. Если к моменту получения SMS вы уже оформили регистрацию, вам необязательно об этом сообщать либо звонить в call центр на 1414, так как рассылка носит уведомительный характер.