Невролог назвал привычки, помогающие легко просыпаться по утрам

Для облегчения пробуждения нужно по утрам пить воду и делать упражнения в постели, советует невролог, сообщает Zakon.kz.

Невролог Сергей Длин в интервью Life перечислил облегчающие утренние подъемы привычки.

По его словам, самое важное – надо ложиться спать в период с 22:30 до 23:30. Это время он назвал лучшим для того, чтобы организм ушел в четвертую фазу сна – самую глубокую, в которой происходит максимальная выработка гормонов роста и молодости, а также мелатонина, необходимого для хорошего самочувствия.

Второй очень важный момент: когда вы проснулись, сделайте прямо в постели хотя бы одно любое упражнение. Когда мы открываем глаза, происходит фаза выброса кортизола. Кортизол – это гормон, который помогает организму хорошо, активно и быстро проснуться. Невролог Сергей Длин

Врач пояснил, что можно сделать упражнение прямо в кровати. Например, сжимать руки в кулаки и отводить носки от себя на вдохе и выдохе или же сжимать и разжимать пальцы рук. Если так сделать примерно пять раз, ощущение бодрости наступит практически сразу.

Наконец, врач порекомендовал выпивать стакан воды сразу же после пробуждения. Он рассказал, что вода запускает работу ЖКТ, активизирует кровоток и приводит в действие все органы и системы человека.