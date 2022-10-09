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Два человека погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области

Два человека погибли Фото: polisia.kz
Два человека погибли в Актюбинской области, когда столкнулись два автомобиля, сообщает Zakon.kz.

9 октября примерно в 10:00 61-летний водитель автомобиля УАЗ Патриот на трассе Актобе – Астрахань рядом с поселком Тамды в Алгинском районе попытался обогнать автомобиль Lada Largus.

По заключению полицейских, совершая обгон, он не убедился, что "не создаст помеху движущимся встречным транспортным средствам, и допустил столкновение с автомашиной".

На данном участке дороги проводились ремонтные работы. Рядом стояли соответствующие знаки и ограждения.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля Lada Largus от полученных травм скончались.

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