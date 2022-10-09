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Ситуация в Украине: Путин проведет оперативное совещание, ВВП Украины упал на 30%

Ситуация в Украине 9 октября Фото: president.gov.ua
США не имеют свидетельств того, что Россия собирается применить ядерное оружие, заявили в Белом доме, Турция планирует организовать переговоры России и Запада, сообщает Zakon.kz.

  • Беларусь обвинила Украину в подготовке удара по стране. МИД страны вручил ноту протеста послу Украины в Минске Игорю Кизиме. В МИД Украины сообщили, что "категорически отвергают очередные инсинуации белорусского режима".

  • ВВП Украины за первые 9 месяцев этого года упал на 30% – Минэкономики Украины.

  • Путин 10 октября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза – пресс-секретарь президента РФ Песков.

  • По двум автомобильным полосам Крымского моста запущено движение. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

  • Проезд по Крымскому мосту до особого распоряжения будет разрешен только для легковых автомобилей, грузовики продолжат отправлять паромами, уточнил глава Крыма Аксенов.

  • Россия до января примет решение об ответных мерах на введение Украиной визового режима для граждан РФ – директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Полищук.

  • Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине – турецкое издание Milliyet.

  • США не имеют свидетельств того, что Россия собирается применить ядерное оружие. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

  • Армия Чехии усилила охрану стратегических объектов в республике. Такое решение принято после диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом рассказала министр обороны страны Яна Чернохова в эфире одного из местных телеканалов.

  • Для скорого завершения конфликта в Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Неваде.

  • В МИДе РФ объяснили, что делает США участником конфликта в Украине. В частности, Вашингтон продолжает накачивать Украину тяжелыми вооружениями и "дает ориентировки по ведению боевых действий", указал директор второго департамента стран СНГ МИД Полищук.

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