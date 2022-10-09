Ситуация в Украине: Путин проведет оперативное совещание, ВВП Украины упал на 30%

Беларусь обвинила Украину в подготовке удара по стране. МИД страны вручил ноту протеста послу Украины в Минске Игорю Кизиме. В МИД Украины сообщили, что "категорически отвергают очередные инсинуации белорусского режима".

ВВП Украины за первые 9 месяцев этого года упал на 30% – Минэкономики Украины.

Путин 10 октября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза – пресс-секретарь президента РФ Песков.

По двум автомобильным полосам Крымского моста запущено движение. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Проезд по Крымскому мосту до особого распоряжения будет разрешен только для легковых автомобилей, грузовики продолжат отправлять паромами, уточнил глава Крыма Аксенов.

Россия до января примет решение об ответных мерах на введение Украиной визового режима для граждан РФ – директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Полищук.

Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине – турецкое издание Milliyet.

США не имеют свидетельств того, что Россия собирается применить ядерное оружие. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Армия Чехии усилила охрану стратегических объектов в республике. Такое решение принято после диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом рассказала министр обороны страны Яна Чернохова в эфире одного из местных телеканалов.

Для скорого завершения конфликта в Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Неваде.