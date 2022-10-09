Подполковника полиции избили в Алматы

В социальных сетях появилась информация об избиении сотрудника полиции. В МВД рассказали, что начато расследование, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ночь на 9 октября 2022 года, около 0:30, рядом с рестораном "Панорама".

Неизвестные напали на старшего уполномоченного УТБ, подполковника полиции Р.Т. Утегенова.

Пострадавшего госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу №12 с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга". Также зафиксированы многочисленные гематомы и переломы.

В полиции сообщили, что 9 октября данный факт был зарегистрирован по статье 293 части 2 УК РК.