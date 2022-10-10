28 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
По состоянию на 10 октября в Казахстане продолжают лечиться амбулаторно 964 пациента. Данные о заболевших привел Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 39 заболевших. 9 октября в стране заболели 28 человек.
По данным Минздрава, на 10 октября лечение от КВИ продолжают получать 1080 человек (–944+ и 136 КВИ-), из них в стационарах находятся 116 пациентов, на амбулаторном уровне – 964 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 6 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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