28 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

По состоянию на 10 октября в Казахстане продолжают лечиться амбулаторно 964 пациента. Данные о заболевших привел Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 39 заболевших. 9 октября в стране заболели 28 человек.

По данным Минздрава, на 10 октября лечение от КВИ продолжают получать 1080 человек (–944+ и 136 КВИ-), из них в стационарах находятся 116 пациентов, на амбулаторном уровне – 964 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: