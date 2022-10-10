Первый снег выпал на трассе в Алматинской области

В Алматинской области на автодороге республиканского значения Кеген – Нарынкол выпал первый снег, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в АО "НК "КазАвтоЖол", дорожными службами нацкомпании принимаются меры по расчистке участка – задействованы три единицы спецтехники и пять человек.

Движение для проезда автотранспортных средств не ограничено, безопасный проезд обеспечен, – говорится в сообщении.

В Астане первый снег выпал 28 сентября. Фотографиями и видео горожане поделились в социальных сетях.