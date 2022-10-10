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Димаш Кудайберген показал, как фанаты отреагировали на его клип

песня реакция клип Димаш Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген 10 октября на странице в Instagram опубликовал видеоролик. В подписи к нему он отметил, что на кадрах реакция слушателей из разных стран мира на клип "История одного неба", сообщает Zakon.kz.

Также артист уточнил, что, начав сочинять музыку три года назад, он понял, что "она не для ежедневного прослушивания и вообще на любителя".

Хочу выразить благодарность всем, кто поддержал этот проект. Над клипом работали более 300 человек, около 100 человек работали над записью оркестра и хора. Сегодня в интернете увидел реакцию людей из разных стран и решил поделиться с вами. Спасибо, что всегда поддерживаете меня во всем. Берегите себя и не ругайтесь. Пусть будет мир во всем мире.Димаш Кудайберген

В свою очередь комментаторы поблагодарили залуженного деятеля за "мировой шедевр":

  •  Я изревелась вся над этим творением, клип необычайно проникновенный, всегда актуальный, глубокий и заставляет задуматься.

  • Спасибо вам и всем, кто помогал создать этот шедевр.

  • Это выше всех ожиданий. Просто прямо в сердце. Мира всем.

  • Спасибо огромное, Димаш.

Премьера композиции состоялась 23 сентября. "История одного неба" посвящена единству людей на планете. Ранее Димаш уже показывал, как проходили съемки данного клипа. 

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