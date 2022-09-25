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Димаш Кудайберген представил клип на песню "История одного неба"

Представил клип на песню "История одного неба" Фото: dimashnews.com
Премьера композиции состоялась 23 сентября на сольном концерте Димаша в Алматы. Сам клип зрители впервые увидели 24 сентября на фан-встрече артиста с поклонниками, сообщает Zakon.kz.

Сложнейшее произведение с использованием множества музыкальных тем и приемов – результат трехлетнего композиторского труда самого Димаша, пишет сайт Dimasnews.com.

Говорится, что фильм снят по мотивам рассказа, написанного самим Димашем, и по его сценарию.

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Клип носит антивоенный характер и делится на несколько частей.

Война в клипе – средство выразить контраст того, что происходит, если мы теряем любовь друг к другу. Он о призыве объединиться, прекратить разделять друг друга по национальному, социальному, религиозному принципу для того, чтобы сохранить жизнь, любовь, дружбу и землю для наших детей. Режиссер клипа Алина Верипя

Тизер к клипу Димаш опубликовал 12 сентября 2022 года. Он был назван "самым дорогим клипом в мире".

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