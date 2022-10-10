В Павлодарской области при загадочных обстоятельствах пропали два рыбака

Два друга пропали при загадочных обстоятельствах в Павлодарской области на озере Кутаяксор, куда выехали на рыбалку 5 октября, сообщает Zakon.kz.

По данным павлодарских волонтеров, 8 октября была найдена машина одного из них.

Самое интересное то, что нигде нет резиновой лодки и спасательных жилетов, и, если и рассматривать вариант того, что случилась трагедия, ее бы уже обнаружили или спасатели, или волонтеры @poiskoviki_ekibas_vita, которые уже (8 октября. – Прим. ред.) были на месте случившегося и осматривали воду (к слову, озеро там маленькое), – говорится в сообщении.

Поисковики отметили, что на месте не нашли ни лодку, ни спасательные жилеты, которые взяли с собой два друга.

Вопросов на самом деле множество, а ответов пока никаких, – отмечается в сообщении.

На месте поиски ведут также МЧС, полиция, родственники и друзья пропавших.

30 апреля два рыбака вышли в Каспийское море на металлической лодке и не вернулись. 1 мая в Тупкараганском районе Мангистауской области начались поисковые работы. Всего в поисках было задействовано 62 человека, девять единиц техники, три плавсредства, один сторожевой корабль "Орал" и одно воздушное судно Ми-870.