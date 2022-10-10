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Младенческая смертность выросла в селах Казахстана

младенцы Фото: unsplash
В селах Казахстана выросла младенческая смертность. Об этом заявила министр здравоохранения Ажар Гиният на правительственном часе в Мажилисе, сообщает корреспондент Zakon.kz.
В текущем году отмечается увеличение младенческой смертности в сельской местности на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом детская смертность в селе ниже по сравнению с городом на 38,7%.Ажар Гиният

Как отметила министр, для сохранения здоровья женщин и укрепления здоровья детей увеличился охват беременных индивидуальными и междисциплинарными дородовыми наблюдениями, показатель составил 82%. Коэффициент раннего выявления беременности вырос на 11% до 10 недель и достиг 40%, что позволило своевременно выявлять и прогнозировать возможные осложнения беременности.

Кроме того, для своевременного выявления заболеваний и нарушений развития у детей ежегодно проводятся профилактические осмотры с охватом более 3,1 млн детей, скрининговые исследования более 1,6 млн детей раннего возраста.Министр здравоохранения Казахстана

В сентябре стало известно, что в Казахстане разработали национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения". Он нацелен на сокращение дисбалансов между городским и сельским здравоохранением за счет обеспечения всех сельских населенных пунктов организациями первичной медико-санитарной помощи.

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