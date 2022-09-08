В Казахстане разработали нацпроект по модернизации сельского здравоохранения

Министерство здравоохранения разработало национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – сокращение дисбалансов между городским и сельским здравоохранением за счет обеспечения всех сельских населенных пунктов организациями первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), а также повышения своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению.

Проект предусматривает решение основных задач:

Строительство в селах недостающих объектов ПМСП: медпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Покрытие всей территории республики сетью современных многопрофильных центральных межрайонных больниц – инсультные центры, отделения кардиологии, реанимации, реабилитации, их оснащение аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, ИВЛ и т.п.

В рамках проекта планируются строительство, реконструкция, дооснащение 655 объектов первичной медико-санитарной помощи в селах, в том числе строительство новых 228 объектов и 427 взамен действующих, которые позволят охватить медицинской помощью дополнительно более 700 тысяч сельских жителей.

Новые медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории оснастят современным оборудованием, а также будет использована единая концепция дизайна регистратуры и комнаты ожидания.

Как отмечают в Минздраве, в республике износ объектов ПМСП составляет 51,6%, имеются 33 аварийных объекта.

По предварительной оценке Минздрава, на это потребуется порядка 126,5 млрд тенге, в том числе на оказание первичной медико-санитарной помощи (на 2024-2025 годы) 9,16 млрд тенге.

Планируется, что для обеспечения новых медицинских объектов кадрами в 61 медицинском колледже страны будет подготовлено 16 570 медицинских сестер и 17 585 фельдшеров.

Кроме того, планируется модернизация 12 действующих и открытие 20 новых многопрофильных центральных районных больниц, которые смогут оказывать экстренную медицинскую помощь при инфарктах, инсультах, травмах и других состояниях с соблюдением принципа «золотого часа», а также предоставлять специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь без необходимости посещения крупных городов.

В результате ожидается снижение смертности от болезней системы кровообращения (инфарктов, инсультов и др.) с 226,9 до 134,85 на 100 тысяч населения; обеспечение качественной, оперативной и высокотехнологичной медицинской помощью более 4 млн сельских жителей.

Как отмечается, основанием для разработки и принятия проекта является поручение президента РК по итогам расширенного заседания правительства от 14 июля 2022 года и Послания народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 сентября.