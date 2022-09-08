Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане разработали нацпроект по модернизации сельского здравоохранения

Национальный проект по модернизации сельского здравоохранения Фото: primerminister.kz
Министерство здравоохранения разработало национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – сокращение дисбалансов между городским и сельским здравоохранением за счет обеспечения всех сельских населенных пунктов организациями первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), а также повышения своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению.

Проект предусматривает решение основных задач:

  1. Строительство в селах недостающих объектов ПМСП: медпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.

  2. Покрытие всей территории республики сетью современных многопрофильных центральных межрайонных больниц – инсультные центры, отделения кардиологии, реанимации, реабилитации, их оснащение аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, ИВЛ и т.п.

В рамках проекта планируются строительство, реконструкция, дооснащение 655 объектов первичной медико-санитарной помощи в селах, в том числе строительство новых 228 объектов и 427 взамен действующих, которые позволят охватить медицинской помощью дополнительно более 700 тысяч сельских жителей.

Новые медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории оснастят современным оборудованием, а также будет использована единая концепция дизайна регистратуры и комнаты ожидания.

Как отмечают в Минздраве, в республике износ объектов ПМСП составляет 51,6%, имеются 33 аварийных объекта.

По предварительной оценке Минздрава, на это потребуется порядка 126,5 млрд тенге, в том числе на оказание первичной медико-санитарной помощи (на 2024-2025 годы) 9,16 млрд тенге.

Планируется, что для обеспечения новых медицинских объектов кадрами в 61 медицинском колледже страны будет подготовлено 16 570 медицинских сестер и 17 585 фельдшеров.

Кроме того, планируется модернизация 12 действующих и открытие 20 новых многопрофильных центральных районных больниц, которые смогут оказывать экстренную медицинскую помощь при инфарктах, инсультах, травмах и других состояниях с соблюдением принципа «золотого часа», а также предоставлять специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь без необходимости посещения крупных городов.

В результате ожидается снижение смертности от болезней системы кровообращения (инфарктов, инсультов и др.) с 226,9 до 134,85 на 100 тысяч населения; обеспечение качественной, оперативной и высокотехнологичной медицинской помощью более 4 млн сельских жителей.

Как отмечается, основанием для разработки и принятия проекта является поручение президента РК по итогам расширенного заседания правительства от 14 июля 2022 года и Послания народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 сентября.

Новость по теме

В стране модернизируют 32 районные больницы

Читайте также

Глава Минсельхоза заверил в отсутствии урона урожаю в Костанайской области

В Казахстане пересмотрят политику по приему и обустройству кандасов

В Казахстане появится специальная карта для успешных кандасов

Лариса Черненко
Открытые НПА Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
разработаны поправки в Трудовой кодекс РК
Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
Многодетная мать вынуждена жить с детьми в контейнере в Алматы
Многодетная мать вынуждена жить с детьми в контейнере в Алматы
Рой Джонс дал прогноз на бой Головкина против Альвареса
Легендарный боксер дал свой прогноз на бой Головкина против Альвареса
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Алматы обращение мальчик Досаев
11-летний мальчик обратился к акиму Алматы с двумя просьбами
астрология богатство везунчики
Мужчины каких знаков зодиака притягивают богатство
Нур-Султан шум кафе
Полицейских в Нур-Султане вызывали 73 раза из-за шума в ночном баре
министр комментарий цена сахар Казахстан
Жумангарин сказал, какой должна быть цена на сахар
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления