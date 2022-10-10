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В Казахстане жители сел живут дольше горожан

село Фото: amanаtpartiasy.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният на правительственном часе в Мажилисе отметила, что продолжительность жизни сельских жителей стабильно выше, чем городского населения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, на сегодня в селах проживает 7,8 млн человек, что составляет 41% населения страны. 38% сельского населения – дети, 62% – взрослые. 

Анализ показателей здоровья населения показывает, что продолжительность жизни сельского населения стабильно выше, чем городского (по итогам 2021 года средняя продолжительность жизни в городе составила 69,91 года, в селе – 70,79 года).Ажар Гиният на правительственном часе в Мажилисе

Медицинскую помощь сельскому населению оказывают более 5 тыс. медицинских организаций, в том числе более 2 тыс. медицинских пунктов, 800 фельдшерско-акушерских пунктов, более 1000 врачебных амбулаторий, более 200 поликлиник и 203 больницы.

Ранее глава Минздрава сообщила, что младенческая смертность выросла в казахстанских селах на 30,6%. Однако в 2021 году рождаемость в селах была выше, чем в городе. По итогам семи месяцев текущего года на 5% выше республиканского показателя.

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