Какие марки машин чаще всего угоняют в Казахстане

На брифинге старший оперуполномоченный по ОВД Департамента криминальной полиций МВД РК Кудияр Нурсейтов сообщил, что в основном автоугонщики предпочитают японские марки автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурсейтов выделил несколько автомобильных марок.

Если говорить о наиболее похищаемых автомашинах, как наиболее привлекательных и ликвидных для криминальных структур, то, несомненно, можно выделить автомобили марок Toyota, Lexus, которых в 2022 году было объявлено в розыск более 60 единиц, из которых 85% обнаружено и возвращено владельцам. Кудияр Нурсейтов

По его данным, в Казахстане с начала года было украдено 909 единиц автотранспорта, из которых найдено и возвращено законным владельцам 775 автомашин, или 85,3%. Задержано 19 преступных групп, которые проверяются на наличие международных связей.

Также он отметил, что в последние годы остро встал вопрос с автомашинами-двойниками, являющимися одним из способов реализации похищенного автотранспорта.

При выявлении автомашин-двойников проводится комплекс проверочных мероприятий и назначаются необходимые экспертизы. Отсутствие изменений агрегатных данных и подтверждение их подлинности, законности постановки транспортного средства на учет, в том числе в таможенных органах, позволяет владельцу обратиться в суд для определения права собственности согласно п. п. 3 ст. 7 Гражданского кодекса. Кудияр Нурсейтов

Собранный материал направляется инициатору розыска для снятия транспортного средства с межгосударственного криминального учета.

Неисполнение инициатором розыска данного запроса дает право гражданину Казахстана обратиться в судебные органы другого государства в соответствии со ст. 1 Минской конвенции.

Хотел бы предупредить автовладельцев. Приобретая и используя на территории нашей страны автомашины с регистрационным учетом другого государства, вы рискуете в дальнейшем стать жертвой различных преступных схем и в итоге остаться без своего дорогостоящего имущества. Кудияр Нурсейтов

Представитель МВД добавил, что в таких случаях лучше всего при покупке сразу снять автомашину с учета в том государстве, завезти в Казахстан с соблюдением всех таможенных норм поставить здесь на учет и спокойно ее эксплуатировать.