В нескольких городах Украины прогремели взрывы

10 октября в Киеве, Львове и Днепре произошло несколько взрывов, сообщает Zakon.kz.

Президент Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей стране. Есть попадания ракет, погибшие и раненые. Он попросил жителей не покидать укрытий.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в центре города, недалеко находится офис Владимира Зеленского. Есть погибшие.

Все подземные станции киевского метро работают как бомбоубежище.

В социальных сетях сообщают, что по всей Украине воздушная тревога. Губернаторы призывают людей оставаться в укрытиях.

Взрывы также слышны во Львове и Днепре.