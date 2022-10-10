Информационное сообщение касательно выборов президента РК 2022

Общие условия предоставления ТОО "Компания "ЮрИнфо" интернет-площадей на cайте www.zakon.kz кандидатам в Президенты Республики Казахстан, участвующим во внеочередных выборах Президента Республики Казахстан 20 ноября 2022 года.

ТОО "Компания "ЮрИнфо" – собственник сайта www.zakon.kz (далее – Сайт), в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года "О выборах в Республике Казахстан" информирует кандидатов в Президенты Республики Казахстан (далее – Кандидат) о размере оплаты, об условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения на Сайте материалов предвыборной агитации (далее – агитационные материалы) для участия во внеочередных выборах 20 ноября 2022 года, назначенных Указом Президента Республики Казахстан № 1019 от 21 сентября 2022 года.

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации Кандидатов в Президенты Республики Казахстан и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется после 18.00 часов 21 октября 2022 года до 0.00 часов 19 ноября 2022 года.

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником Сайта и Кандидатом, либо с уполномоченным представителем Кандидата.

Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении Кандидата либо его уполномоченного представителя, которые затем фиксируются в договоре.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов в порядке очередности путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата; копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата; копия удостоверения личности лица, подающего заявление; документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.

Очередность размещения на Сайте агитационных материалов Кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно. Размещенные материалы будут доступны в Desktop-версии, в мобильной версии и в мобильном приложении Сайта.

Агитационные материалы предоставляются Сайту не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты размещения, в формате HTML5, GIF, JPEG, PNG, Microsoft World.

Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об источниках финансирования и фамилию лица, предоставившего информацию.

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан.

Собственник Сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов в Президенты Республики Казахстан. Кандидат обязан по требованию собственника Сайта предоставить документы, подтверждающие содержащиеся в материалах информацию вышеуказанного характера.

Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Стоимость размещения материалов:

*1. Баннер 300х250 + mob.ver 300х250рх в зоне А2 – 980 тенге за 1000 показов, без НДС;

*2. Баннер размером 970х250 пикселей в зоне А3 – 350 тенге за 1000 показов, без НДС;

*3. Баннер Fullscreen 1280x720 пикселей – 1 750 тенге за 1000 показов, без НДС;

*4. Баннер Fullscreen mob.ver 300x600 пикселей – 1 750 тенге за 1000 показов, без НДС;

*5. Информационного сообщения на русском языке в разделе "Главные новости" Сайта www.zakon.kz (в размере, не превышающем 4000 символов, включая пробелы и 5 фото) – 840 000 тенге, без НДС;

*6. Информационного сообщения на русском языке в разделе "Последние новости" Сайта www.zakon.kz (в размере, не превышающем 4000 символов, включая пробелы и 5 фото) – 450 000 тенге, без НДС;

*7. Информационного сообщения на казахском языке в разделе "Главные новости" Сайта www.kaz.zakon.kz (в размере, не превышающем 4000 символов, включая пробелы и 5 фото) – 252 000 тенге, без НДС;

*8. Информационного сообщения на казахском языке в разделе "Последние новости" Сайта www.kaz.zakon.kz (в размере, не превышающем 4000 символов, включая пробелы и 5 фото) – 135 000 тенге, без НДС;

*9. Пост в Telegram – 500 000 тенге, без НДС;

*10. Пост в Instagram – 120 000 тенге, без НДС;

* Стоимость размещения рассчитывается без учета НДС, поскольку ТОО "Компания "ЮрИнфо" не является плательщиком НДС, согласно нормам Налогового кодекса.

Технические требования для размещения в социальных сетях

Требования к постам в Instagram:

Фото:

Размер - 1350*1080 px (4:5). Важно учесть, что при просмотре на главной странице аккаунта размер – 1080*1080. Фото также в количестве до 10 единиц («карусель»).

Максимальная длина подписи — 2 200 символов.

Видео (Reels):

В Reels можно загружать короткие видео от 0,1 секунды до 1 минуты. Рекомендуемое разрешение — 1080 × 1920 px (9:16), формат MP4/MOV. Важно учесть, что Reels в ленте показываются в усечённом виде: 1920 пикселей обрежут до 1350 пикселей, а в общей ленте аккаунта 1080*1080.

Требования к постам в Telegram-канале

Формат изображения: JPEG, PNG

Допускается до 2-х изображений

Длина поста до 1 024 символа с пробелами

Ширина изображения – не менее 1280рх

К описанию можно добавить хештег, внешнюю ссылку или упомянуть любой канал, чат или

пользователя внутри Telegram канала

Формат видео: MP4, MOV, GIF

Размер видео – до 20 MB

Технические требования к принимаемым для размещения материалам:

Требования к контенту:

* К размещению принимаются готовые баннеры в формате: HTML5, GIF, JPEG, PNG

* Размер должен в точности соответствовать выбранному вами формату изображения;

* Баннер не должен имитировать несколько объявлений, например, состоять из множества уменьшенных копий одного изображения;

* Изображения в баннере должны быть качественными и понятными, с разборчивым текстом. Не допускается использование расплывчатых или смазанных изображений;

* Продолжительность анимации не должна превышать 30 секунд;

* Анимация должна воспроизводиться циклично, но не дольше 30 секунд;

* В объявлениях запрещается использовать мерцание, мигающий фон и прочие раздражающие эффекты;

* Запрещается использовать раздражающее вредоносное поведение скриптов: например, вызовы для самопроизвольного открытия pop-up, смены адреса страницы и т.п.;

* Запрещены баннеры с элементами интерфейса ОС;

* Обязательно предоставление ссылки на посадочную страницу.

Технические требования для HTML5

1. При создании ZIP-архива с файлами HTML5 соблюдайте следующие требования:

* Убедитесь, что файлы HTML5 из ZIP-архива совместимы с SSL

o Для показа на сайтах с поддержкой HTTPS креативы HTML5 должны быть

совместимы с SSL

* Выберите среду DoubleClick в Google Web Designer

o Если для создания креативов HTML5 вы используете Google Web Designer,

выберите в качестве среды вариант "DoubleClick"

* Рекомендации в отношении размеров:

o Креативы HTML5 могут иметь только фиксированные размеры:

пример: <meta name="ad.size" content="width=240,height=400">

* Пример тега кликов:

<html>

<head>

<meta name="ad.size" content="width=240,height=400">

<script type="text/javascript">

var clickTag = "http://ссылка на посадочную страницу"; </script>

</head>

[Здесь находится остальной код вашего креатива] </html>

* В качестве URL перехода по клику в креативе следует использовать переменную clickTag:

<a href="javascript:window.open(window.clickTag)">

<img src="images/dclk.png" border=0>

</a>

Архив ZIP должен содержать код HTML и файлы других форматов: CSS, JS, HTML, GIF, PNG,

JPG, JPEG, SVG.

Размер архива ZIP должен быть не более 150 Кб.

В загружаемом архиве ZIP должно быть не более 40 файлов.

К коду и всем ресурсам необходимо указывать относительный путь в файле ZIP. Не включайте внешние ссылки. Исключения: Google Fonts, размещенная в Google библиотека jQuery

Названия файлов должны иметь только латинские буквы, цифры и символы.

Технические требования для баннера GIF, JPEG, PNG:

*Размер баннера должен быть не более - 150 Кб; Анимированный GIF-баннер должен воспроизводиться со скоростью не более 5 кадров в секунду.

Технические требования для размещения PR материалов:

* Все агитационные материалы должны соответствовать общим требованиям к публикации новостей на портале Zakon.kz

* Заголовок и лид в материале должны соответствовать формату публикаций на портале Zakon.kz;

* Заголовок не должен превышать 90 символов с пробелами;

* Лид не должен превышать 200 символов с пробелами;

* Материалы должны сопровождаться, как минимум, одним изображением (горизонтальное фото 1280х720рх),

* Максимально допустимое количество фото в статье – 5 фото;

* Не допускаются файлы с низким уровнем качества изображения;

* Допускается размещение до 5 гиперссылок, при условии их смысловой связи с материалом;

Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

Письменные заявления принимаются собственником Сайта с 21 октября 2022 года по 18 ноября 2022 года включительно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Республика Казахстан город Алматы, пр. Рыскулова, д.43В, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-связи не принимаются.