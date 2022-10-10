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Может ли работник совмещать учебу с работой в госучреждении

можно ли совмещать учебу с работой в госучреждении Фото: pixabay
Имеет ли право работник совмещать учебу в магистратуре на государственном гранте и работу в государственном учреждении, которое финансируется из республиканского бюджета? Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда ответили, что Трудовой кодекс РК не устанавливает запрета на осуществление трудовой деятельности и одновременное обучение и, соответственно, получение заработной платы и стипендии.

Согласно ст. 24 по трудовому договору работник обязуется лично выполнять работу, соблюдать правила трудового распорядка, а работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, а также своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату.

Таким образом, в случае наличия такой возможности вы вправе совмещать трудовую деятельность с обучением, резюмировали в ведомстве.

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