Может ли работник совмещать учебу с работой в госучреждении

Имеет ли право работник совмещать учебу в магистратуре на государственном гранте и работу в государственном учреждении, которое финансируется из республиканского бюджета? Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда ответили, что Трудовой кодекс РК не устанавливает запрета на осуществление трудовой деятельности и одновременное обучение и, соответственно, получение заработной платы и стипендии.

Согласно ст. 24 по трудовому договору работник обязуется лично выполнять работу, соблюдать правила трудового распорядка, а работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, а также своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату.

Таким образом, в случае наличия такой возможности вы вправе совмещать трудовую деятельность с обучением, резюмировали в ведомстве.