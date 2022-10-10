В Алматы поздравили со 100-летием ветерана войны, у которой была очень редкая специальность
Поздравить долгожительницу пришли военнослужащие Управления по делам обороны, представители акимата Турксибского района г. Алматы, Народной партии Казахстана, военнослужащие войсковой части 68602 десантно-штурмовых войск, воспитанники военно-патриотического движения "Жас Сарбаз", ветераны Афганской войны.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
С помощью системы труб различного размера слухачи прослушивали пространство, стараясь уловить характерные звуки вражеского самолета. После его обнаружения самолет подсвечивали с земли прожекторами и открывали огонь. Примечательно, что слухачи с опытом могли различать даже тип самолета и высоту полета.
После войны Нина Крылова получила специальность воспитателя в Московском педагогическом училище. В 1946 году вышла замуж, и поскольку супруг был уроженцем Казахстана, молодая семья уехала на его родину. Более двадцати лет Нина Афанасьевна посвятила воспитанию детей, была заведующей детским садом. А в 1977 году вышла на заслуженный отдых.
Вместе с супругом они воспитали и вырастили двоих детей, которые подарили им внуков и правнуков.