В Алматы поздравили со 100-летием ветерана войны, у которой была очень редкая специальность

Участнице Великой Отечественной войны Нине Афанасьевне Крыловой сегодня исполнилось 100 лет. На фронте у нее была очень редкая специальность – слухач. Она заранее по звукам определяла самолеты противника и могла даже различать их тип и высоту полета, сообщает Zakon.kz.

Поздравить долгожительницу пришли военнослужащие Управления по делам обороны, представители акимата Турксибского района г. Алматы, Народной партии Казахстана, военнослужащие войсковой части 68602 десантно-штурмовых войск, воспитанники военно-патриотического движения "Жас Сарбаз", ветераны Афганской войны.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

– Нина Афанасьевна – представительница поколения победителей, чья юность выпала на Великую Отечественную войну. Можно лишь удивляться силе духа людей, которые в тяжелейших условиях, пройдя через потери и испытания, выжили и победили, – отметил начальник Управления по делам обороны Турксибского района г. Алматы полковник Самат Туганбаев.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Родилась Нина Крылова в селе Язвицы Московской области. После окончания семилетней школы и индустриального техникума хотела работать по специальности, но война изменила ее планы. Как и многие ее сверстники, девушка встала на защиту страны. Воевала на Западном фронте. Служила в войсках противовоздушной обороны в составе 329 зенитного артиллерийского и 8 зенитно-прожекторного полков.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

У красноармейца Крыловой была редкая специальность – слухач. К работе по заблаговременному обнаружению самолетов противника привлекались люди с очень острым слухом.

С помощью системы труб различного размера слухачи прослушивали пространство, стараясь уловить характерные звуки вражеского самолета. После его обнаружения самолет подсвечивали с земли прожекторами и открывали огонь. Примечательно, что слухачи с опытом могли различать даже тип самолета и высоту полета.

После войны Нина Крылова получила специальность воспитателя в Московском педагогическом училище. В 1946 году вышла замуж, и поскольку супруг был уроженцем Казахстана, молодая семья уехала на его родину. Более двадцати лет Нина Афанасьевна посвятила воспитанию детей, была заведующей детским садом. А в 1977 году вышла на заслуженный отдых.

Вместе с супругом они воспитали и вырастили двоих детей, которые подарили им внуков и правнуков.