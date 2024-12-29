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Общество

В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с 98-летием

ветеран войны, , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 10:41 Фото: пресс-служба алматинского гарнизона
В Алматы военнослужащие поздравили с 98-летием участницу Великой Отечественной войны Дарбалу Амиржановну Жабатаеву, которая добровольно отправилась на фронт, еще будучи школьницей, сообщает Zakon.kz.
ветеран войны, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 10:41

Фото: пресс-служба алматинского гарнизона

Дарбала Амиржановна родилась в 1926 году в поселке Дудаковка Урицкого района Кустанайской области. Пройдя обучение на курсах связистов, служила радисткой в составе 161-го стрелкового полка 95-й дивизии Второго Белорусского фронта. Она участвовала в боях за освобождение Белоруссии, Польши и Померании. Несмотря на тяжелые условия, контузии и лишения, проявила стойкость и мужество, продолжая служить до окончания войны.

ветеран войны, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 10:41

Фото: пресс-служба алматинского гарнизона

После демобилизации в 1946 году Дарбала Амиржановна посвятила свою жизнь партийной и общественной работе, занимая ответственные должности в Казахстане. За боевые заслуги и трудовые достижения она удостоена многочисленных наград, среди которых орден Отечественной войны II степени, медали "За отвагу", "За боевые заслуги", а также награды за мирный труд – медали "За трудовую доблесть" и "За освоение целинных земель".

Дарбала Амиржановна Жабатаева, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 10:41

Фото: пресс-служба алматинского гарнизона

Ветерана поздравили военнослужащие Управления по делам обороны Алмалинского района Алматы. Они вручили поздравительный адрес от имени командования и памятные подарки, а также выразили глубокую признательность за подвиг, который стал примером патриотизма для нынешнего поколения, и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

ветеран войны, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 10:41

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Андрей Дюсупов
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