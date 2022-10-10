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У Казахстана "золото" и "бронза" на азиатском первенстве по фехтованию

Фехтование ЧА Бронза и Серебро Фото: Instagram/kazakhstan_fencing
Казахстанская спортсменка София Николайчук стала победительницей молодежного чемпионата Азии по фехтованию в Кувейте. В этом же виде программы другая казахстанка Владислава Андреева завоевала третье место, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, казахстанским шпажисткам удалось завоевать две медали в индивидуальном зачете на Чемпионате Азии по фехтованию среди спортсменов до 23-х лет, который проходит в Кувейте.

А в общей сложности к этому часу в активе сборной Казахстана три бронзовые и одна золотая медаль. Накануне казахстанские шпажисты Богдан Лукин и Кирилл Павлов завоевали бронзовые награды Чемпионата Азии.

Фехтование ЧА Бронза

Фото: Instagram/kazakhstan_fencing

11 октября на молодежном азиатском первенстве начинаются командные соревнования.

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