МВД Казахстана направило в Минюст США запрос из-за мошеннических рассылок

На брифинге в МВД представитель ведомства Шугыла Турлыбек рассказала, что казахстанские полицейские обратились с запросом в Минюст США из-за мошеннических рассылок с упоминанием крупных казахстанских компаний, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила Турлыбек, в интернете, в том числе соцсетях и мессенджерах, активно распространяется реклама различных проектов, вложения в которые якобы приносят многократную прибыль.

Распространяется информация об инвестициях в казахстанские национальные компании с обещанием высоких доходов. Шугыла Турлыбек

Она добавила, что во время проверки доменных имен установлено, что данные сайты имеют идентичное содержание и они зарегистрированы в США. Проверкой содержимого страницы установлено, что сайт состоит из одной главной страницы, где размещена регистрационная форма, следом размещен текст об успешном прохождении регистрации и создании личного аккаунта.

Имеются основания полагать, что сайт является фишинговым и разработан для сбора персональных данных граждан. Для установления владельцев указанных ресурсов направлен соответствующий запрос в Министерство юстиции США. Шугыла Турлыбек

По данным МВД РК, всего с начала года зарегистрировано 769 мошенничеств, связанных с обещанием высоких доходов. В 120 случаях мошенники завлекали граждан инвестициями в различные компании, наибольшее количество граждан вложили свои деньги в мошеннические проекты от имени "КазМунайГаз" – 22, Халык банк – 6 фактов, остальные –Енбек инвест, КазМинерал, Forex Freedom и другие.

Представитель ведомства отметила, что в связи с тем, что подобные ресурсы могут создаваться с любой точки выхода в интернет, наиболее эффективной мерой по противодействию им является выявление в ходе мониторинга и блокировка доступа. Указанная работа проводится МВД на постоянной основе.

Турлыбек указала, что с начала года выявлен 121 ресурс, который внесен в информационную систему "Кибернадзор для блокирования доступа казахстанских пользователей".