Президент Туркменистана посетит Казахстан в октябре
Фото: turkmenistan.gov.tm
15 октября состоится первый государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам Айбека Смадиярова, визит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Данный визит направлен на наращивание политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также казахско-туркменского стратегического партнерства.Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров
Он добавил, что в ходе визита стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки дня.
По итогам мероприятия планируется подписание ряда двусторонних документов.
15 марта 2022 года Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркменистана. Он набрал 72,97% голосов.
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