Президент Туркменистана посетит Казахстан в октябре

15 октября состоится первый государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Айбека Смадиярова, визит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Данный визит направлен на наращивание политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также казахско-туркменского стратегического партнерства. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Он добавил, что в ходе визита стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки дня.

По итогам мероприятия планируется подписание ряда двусторонних документов.

15 марта 2022 года Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркменистана. Он набрал 72,97% голосов.