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Акимат Астаны рассказал, как найти избирательный участок

выборы участок Астана Фото: freepik
Внеочередные выборы президента РК пройдут в Казахстане 20 ноября. Жители Астаны уже сейчас могут получить сведения о своем избирательном участке онлайн несколькими способами, передает официальный сайт городского акимата.

Акимат города Астаны предоставляет возможность получать сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени следующими способами:

Важно отметить, что основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке голосования является факт его регистрации по месту жительства на территории указанного избирательного участка.

учет

Фото: gov.kz

Для регистрации, корректировки и проверки адресных сведений необходимо обращаться на портал "электронного правительства" egov.kz в раздел "Гражданство, миграция и иммиграция → Регистрация населения и снятие с регистрационного учета" либо в Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

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