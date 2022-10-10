Акимат Астаны рассказал, как найти избирательный участок
Акимат города Астаны предоставляет возможность получать сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени следующими способами:
чат-бот в Telegram;
Единый контакт-центр iKomek, по телефону 109.
Важно отметить, что основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке голосования является факт его регистрации по месту жительства на территории указанного избирательного участка.
Фото: gov.kz
Для регистрации, корректировки и проверки адресных сведений необходимо обращаться на портал "электронного правительства" egov.kz в раздел "Гражданство, миграция и иммиграция → Регистрация населения и снятие с регистрационного учета" либо в Государственную корпорацию "Правительство для граждан".