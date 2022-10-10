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Председатель "Союза строителей Казахстана" подал документы на выдвижение в президенты

Председатель "Союза строителей Казахстана" подал документы на выдвижение в президенты Фото: wikipedia
10 октября председатель "Союза строителей Казахстана" Талгат Ергалиев подал документы на регистрацию кандидатом на выборы президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Талгат Ергалиев родился 15 июля 1966 года. Окончил Агротехнический университет, по специальности "Инженер-механик".

Начал свой трудовой путь с механизатора совхоза "Путь Ленина". Также работал преподавателем и заместителем декана факультета КСиПО КазАТУ. Был директором торговой компании. На разных должностях работал в строительстве на Карачаганакском месторождении.

В 2002-2003 годы был директором ГКП "Центр по выдаче разовых талонов".

В 2003-2004 годы являлся директором ТОО "Металлстройсервис".

В 2004 году был проект-менеджером в строительной компании.

В 2007-2010 годы был руководителем строительной компании.

С 2010 года является председателем РОЮЛ "Союз строителей Казахстана".

20 ноября пройдут внеочередные выборы президента Казахстана.

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