Председатель "Союза строителей Казахстана" подал документы на выдвижение в президенты
Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
Талгат Ергалиев родился 15 июля 1966 года. Окончил Агротехнический университет, по специальности "Инженер-механик".
Начал свой трудовой путь с механизатора совхоза "Путь Ленина". Также работал преподавателем и заместителем декана факультета КСиПО КазАТУ. Был директором торговой компании. На разных должностях работал в строительстве на Карачаганакском месторождении.
В 2002-2003 годы был директором ГКП "Центр по выдаче разовых талонов".
В 2003-2004 годы являлся директором ТОО "Металлстройсервис".
В 2004 году был проект-менеджером в строительной компании.
В 2007-2010 годы был руководителем строительной компании.
С 2010 года является председателем РОЮЛ "Союз строителей Казахстана".
20 ноября пройдут внеочередные выборы президента Казахстана.