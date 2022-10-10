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Сильный ветер и пыльная буря – штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов

штормовое предупреждение Фото: pexels
Синоптики объявили штормовое предупреждение о резкой смене погоды в 5 областях Казахстана на 11 октября, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области прогнозируется ветер юго-восточный, днем на западе, востоке области – с порывами 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20, в горных районах порывы 23 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. В Туркестане ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. РГП "Казгидромет"

В центре Кызылординской области днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, ночью в центре области 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с. В Кызылорде днем ожидаются пыльная буря, ветер восточный 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 17-22, порывы 25 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с, – отмечается в прогнозе.

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