Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Вооруженных силах РК идет увольнение в запас военнослужащих срочной службы

запас Фото: пресс-служба Минобороны РК
В соответствии с Указом президента Казахстана от 4 марта 2022 года этой осенью из Вооруженных сил будут уволены около 7 тыс. военнослужащих, выслуживших установленные сроки воинской службы. Процесс уже начался, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, многие военнослужащие в учебных центрах и школах младших специалистов получили воинские профессии, которые смогут применить в своей дальнейшей жизни.

Самый главный результат моей службы – это то, что я обрел здесь много настоящих друзей и возвращаюсь домой с гордостью, повзрослевшим, окрепшим физически и морально. Хочу рекомендовать всем молодым ребятам отслужить в армии, это очень интересно и полезно каждому, – отметил рядовой войсковой части 30153 Магжан Абдулла.

запас

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Во всех воинских частях проводятся торжественные мероприятия, в ходе которых воины прощаются с Боевым знаменем, в последний раз шагают строем по плацу, а командиры и весь личный состав приветствуют увольняемых солдат-срочников, проходя перед ними торжественным маршем.

награждение

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Лучшие воины награждены грамотами, ценными подарками, благодарственными письмами домой, фотографиями у развернутого Боевого знамени части.

По прибытии на родину уволенные в запас военнослужащие становятся на учет в местных органах военного управления как военно-обученный резерв.

Читайте также

В Алматы поздравили со 100-летием ветерана войны, у которой была очень редкая специальность

Сколько стоит и из чего состоит солдатский паек в Казахстане

В Минобороны объяснили перемещение военнослужащих ОДКБ по территории Казахстана

Елена Беляева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Ситуация в Украине 9 октября
Ситуация в Украине: Путин проведет оперативное совещание, ВВП Украины упал на 30%
Саясат Нурбек
Профессии будущего и слияние вузов – большое интервью министра науки и высшего образования
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления