Касым-Жомарт Токаев подписал указ об увольнении в запас и новом призыве в армию

Президент Казахстана подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Казахстана на срочную воинскую службу в марте-июне и сентябре-декабре 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Акорды за 16 марта 2026 года, в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 закона РК "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" и статьей 31 закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" президент Касым-Жомарт Токаев постановил:

Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны в марте-июне и сентябре-декабре 2026 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы. Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет национальной безопасности, Службу государственной охраны в марте-июне и сентябре-декабре 2026 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

Также президент Казахстана поручил местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте-июне и сентябре-декабре 2026 года через соответствующие местные органы военного управления.

Кроме того, правительству, Комитету национальной безопасности, Службе государственной охраны необходимо организовать финансовое и материальное обеспечение отправки казахстанцев, призванных в Вооруженные Силы, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет национальной безопасности, Службу государственной охраны, для прохождения срочной воинской службы и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.

Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Также сегодня глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта". Ключевое изменение подразумевает внедрение подушевого норматива финансирования в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), что позволит увеличить расходы на одного спортсмена до 415 тысяч тенге в год против нынешних 233 тысяч тенге в среднем.