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В Алматы автобус влетел в частный дом, есть пострадавшие

ДТП Фото: Zakon.kz
В Алматы по улице Кудерина, выше проспекта Рыскулова, городской автобус №141 влетел в частный дом, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, водитель во время движения смотрел в мобильный телефон.

автобус

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент автобус вылетел с дороги через тротуар, снес столб линии электропередач, затем забор и врезался в дом.

автобус

Фото: Zakon.kz

Автобус буквально разнес кухню частного дома и сбил крышу.

автобус

Фото: Zakon.kz

Рядом с кухней в это время находились только что вернувшиеся со двора дети. По счастливой случайности они не пострадали.

автобус

Фото: Zakon.kz

Отец сумел забрать детей через окно, иначе они были бы заблокированы в комнате.

автобус

Фото: Zakon.kz

Известно о шести пострадавших пассажирах автобуса.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Серьезные травмы получил и сам водитель.

Ведется расследование.

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