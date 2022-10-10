В Алматы автобус влетел в частный дом, есть пострадавшие
Фото: Zakon.kz
В Алматы по улице Кудерина, выше проспекта Рыскулова, городской автобус №141 влетел в частный дом, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидцев, водитель во время движения смотрел в мобильный телефон.
Фото: Zakon.kz
В какой-то момент автобус вылетел с дороги через тротуар, снес столб линии электропередач, затем забор и врезался в дом.
Автобус буквально разнес кухню частного дома и сбил крышу.
Фото: Zakon.kz
Рядом с кухней в это время находились только что вернувшиеся со двора дети. По счастливой случайности они не пострадали.
Фото: Zakon.kz
Отец сумел забрать детей через окно, иначе они были бы заблокированы в комнате.
Фото: Zakon.kz
Известно о шести пострадавших пассажирах автобуса.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Серьезные травмы получил и сам водитель.
Ведется расследование.
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