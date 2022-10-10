В Шымкенте подросток найден мертвым в собственной ванной
Фото: Zakon.kz
Со службы скорой медицинской помощи в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС города Шымкента 10 октября в 06:30 поступило сообщение о несчастном случае. В ванной комнате было найдено тело 11-летнего подростка, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла в населенном пункте Маятас Енбекшинского района в частном жилом доме по улице Жалын.
По предварительным данным, родственники в ванной комнате обнаружили тело сына хозяина дома. Причина гибели устанавливается. Группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкента
Сообщается, что назначена судебно-медицинская экспертиза.
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