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В Шымкенте подросток найден мертвым в собственной ванной

авто Фото: Zakon.kz
Со службы скорой медицинской помощи в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС города Шымкента 10 октября в 06:30 поступило сообщение о несчастном случае. В ванной комнате было найдено тело 11-летнего подростка, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в населенном пункте Маятас Енбекшинского района в частном жилом доме по улице Жалын.

По предварительным данным, родственники в ванной комнате обнаружили тело сына хозяина дома. Причина гибели устанавливается. Группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкента

Сообщается, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

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