В Шымкенте подросток найден мертвым в собственной ванной

Фото: Zakon.kz

Со службы скорой медицинской помощи в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС города Шымкента 10 октября в 06:30 поступило сообщение о несчастном случае. В ванной комнате было найдено тело 11-летнего подростка, сообщает Zakon.kz.

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