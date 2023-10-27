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Пятеро шымкентцев погибли в собственном доме

отравление газом Фото: КазТрансГаз Аймак
27 октября 2023 года поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи об отравлении угарным газом, в результате чего погибли 5 человек в г. Шымкенте, сообщает Zakon.kz.
"При обследовании места происшествия аварийной бригадой было выявлено, что настенный отопительный котел не имел дымоотводящей трубы, корпус котла отсутствовал. Кроме того, котел был отключен от автоматики, и в помещении не было вентиляционного канала". Пресс-служба АО "КазТрансГаз Аймак"

Дополнительно было обнаружено, что настольная газовая плита была соединена с кислородным шлангом длиной около 15 м.

отравление газом

Фото: КазТрансГаз Аймак

Как выяснилось, ранее газовики отключали этот дом от газоснабжения, так как увидели во время одного из обходов состояние котла. Но владелец самовольно подключился вновь.

Причины несчастного случая будут выяснены по результатам судебно-медицинской экспертизы.

"КазТрансГаз Аймак" призывает потребителей быть особенно осторожными и внимательными при пользовании газовыми приборами. Залогом безопасности является проведение своевременной периодической проверки и прочистки дымоходов и вентиляционных каналов в доме, установка сигнализаторов, реагирующие на утечки природного и угарного газов с автоматикой отключения от газа. Эти простые правила помогут избежать несчастных случаев при пользовании природным газом.

Накануне днем в Аягозе Абайской области угарным газом отравились дети, старшим из которых было по восемь лет. Двоим младшим едва исполнилось три и два года.

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