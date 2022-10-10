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Актауский городской суд объяснил мягкий приговор парню, прыгнувшему на кошку

приговор, объяснение Фото: Zakon.kz
В соцетях публикуется информация о том, что Актауским городским судом вынесено слишком мягкое наказание в отношении живодера, прыгнувшего на голову кошки. Пресс-служба суда объяснила данное решение, сообщает Zakon.kz.

Ранее парня осудили по ч.1 ст.316 УК РК "Жестокое обращение с животными" к 60 часам общественных работ. 4 октября около 22:00 подсудимый умышленно прыгнул на кошку, причинив ей травмы, повлекшие увечье.

Ордабаев Д. был предан суду по ч.1 ст.316 УК РК, квалификация в суде не оспаривалась участниками процесса. Суд не вправе самостоятельно вменить более тяжкое обвинение. Прокурор, согласно ст. 340 УПК РК, вправе изменить обвинение, но данным правом не воспользовался.Пресс-служба Актауского городского суда

Отмечается, что существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства судом не установлено, а значит и оснований для возврата дела прокурору не имелось.

Выйти за пределы обвинения суд не правомочен, в этой связи Ордабаеву Д. назначено наказание в пределах санкции статьи. По ч.1 ст316 УК РК предусмотрено наказание в виде штрафа в размере ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арест на срок до тридцати суток, – говорится в сообщении.

Кроме того, подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, что суд посчитал смягчающим обстоятельством.

Отягчающие обстоятельства органом следствия и прокурором не вменены. Суд по своей инициативе не может вменить отягчающие обстоятельства, в том числе состояние алкогольного опьянения. Приговор в законную силу не вступил, – резюмировали в суде.

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