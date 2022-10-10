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В Актюбинской области директор сельской школы порезал жену и дочь

резня Фото: pixabay
В ночь на 6 октября в Шалкарском районе Актюбинской области директор сельской школы с ножом напал на жену и дочь, сообщает Zakon.kz.

Что стало причиной жестокой расправы, пока неизвестно. Мужчину, как уточняет телеканал "Астана", арестовали, полицейские возбудили уголовное дело.

Шалкарским районным отделом полиции расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК "Покушение на убийство". 37-летний подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит. Руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов

В областном управлении образования рассказали, что в должности директора школы мужчина пробыл полгода. До этого он работал в районном отделе образования. Сразу после происшествия мужчину сняли с поста.

Характеризовался как нормальный семьянин, хороший работник. До апреля нынешнего года он работал методистом в районном отделе образования. С апреля был назначен директором школы. С 6 числа он освобожден от занимаемой должности. Руководитель Управления образования Актюбинской области Жолдас Батырхан

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