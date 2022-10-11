В Сальвадоре во время шторма погибли 7 человек

В Сальвадоре из-за обильных дождей, вызванных штормом "Джулия", 7 человек погибли и более тысячи были эвакуированы, сообщает Zakon.kz.

Всего в странах Центральной Америки, пишет РИА Новости, жертвами наводнений и оползней стали более 10 человек.

Первыми, 9 октября, атлантический циклон встретили люди в Никарагуа. В стране объявлен красный уровень опасности. Правительство отменило школьные занятия и развернуло масштабную операцию для ликвидации последствий природного явления.

Ураган первой категории по шкале Саффира-Симпсона пересек территорию Никарагуа и ослаб до "тропического шторма". Сейчас "Джулия" продвигается вдоль побережья Гватемалы к акватории Мексики.

Отмечается, что в Гондурасе проливные дожди также вызвали многочисленные наводнения и оползни. Местные издания сообщают, что жертвами стихии стали 4 человека, сотни человек пострадали. Красный уровень опасности установлен в 10 департаментах страны.

Кроме того, президент Гватемалы Алехандро Джамматеи рассматривает возможность введения ЧС на территории страны из-за рекордных осадков. От наводнений и оползней в стране пострадали более 66 тыс. человек, 2 человека числятся пропавшими без вести и более 1300 были эвакуированы.