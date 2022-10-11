В Актау спасатели во время пожара в гостинице вынесли человека из огня

Фото: очевидцев

Во время пожара в гостинице "Керемет", расположенной в 3 микрорайоне города Актау, сотрудники ДЧС эвакуировали 30 человек, одного мужчину пожарные вынесли из огня, сообщает Zakon.kz.

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