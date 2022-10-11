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В Актау спасатели во время пожара в гостинице вынесли человека из огня

гостинца Фото: очевидцев
Во время пожара в гостинице "Керемет", расположенной в 3 микрорайоне города Актау, сотрудники ДЧС эвакуировали 30 человек, одного мужчину пожарные вынесли из огня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", пожар разгорелся 10 октября в 22:13.

По сообщению пресс-службы ДЧС Мангистауской области, в гостинице загорелся диван. В результате чего произошел пожар на площади 10 кв. м.

спасение мужчины из огня

Фото: очевидцев

В 22:30 огонь полностью был потушен.

Причина пожара устанавливается.

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Елена Беляева
Актау
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