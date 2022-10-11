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Финляндия и Казахстан обсудят соблюдение антироссийских санкций

министр экологии, геологии и природных ресурсов Фото: пресс-служба Акорды
11 октября в Хельсинки состоится заседание финско-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает Zakon.kz.

Председательствовать на встрече будет министр по развитию сотрудничества и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари. Казахстанскую делегацию возглавит министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, сообщается на сайте финского МИД.

В повестке дня встречи вопросы образования, транспорта, цифровизации, энергетики, лесного хозяйства и климатических мер.

Недавно Казахстан присоединился к Коалиции министров финансов по борьбе с изменением климата, где Финляндия является одним из сопредседателей. На встрече также обсудят соблюдение санкций ЕС против России.МИД Финляндии

Сообщается, что основной задачей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству является продвижение возможностей для бизнеса и торговли, а также налаживание контактов между компаниями и органами власти.

Также состоится ряд встреч между финскими и казахстанскими компаниями. Казахстан является крупнейшим торговым партнером Финляндии в Центральной Азии. Предыдущее заседание Межправительственной комиссии состоялось в Казахстане в 2019 году.

Министр Брекешев также встретится с министром окружающей среды и изменения климата Марией Охисало.

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