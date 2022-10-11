Япония сняла COVID-ограничения на въезд
Фото: pixabay
Япония отменила большую часть ограничений на въезд, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщает Zakon.kz.
Теперь иностранцы снова могут путешествовать по стране в индивидуальном порядке, а не в составе туристических групп, сообщает РБК.
Также отменяется требование о получении виз для туристов из стран, с которыми у Японии действует соглашение о безвизовом режиме.
Снимается большинство ограничений, действовавших для въезда с бизнес- и учебными целями.
Отменился и лимит на въезд в Японию до 50 тыс. человек в день. Кроме того, для въезжающих в страну отменили требование пройти тест на COVID и прохождение карантина, если они вакцинировались не менее трех раз.
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