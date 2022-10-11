Япония сняла COVID-ограничения на въезд

Япония отменила большую часть ограничений на въезд, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Теперь иностранцы снова могут путешествовать по стране в индивидуальном порядке, а не в составе туристических групп, сообщает РБК.

Также отменяется требование о получении виз для туристов из стран, с которыми у Японии действует соглашение о безвизовом режиме.

Снимается большинство ограничений, действовавших для въезда с бизнес- и учебными целями.

Отменился и лимит на въезд в Японию до 50 тыс. человек в день. Кроме того, для въезжающих в страну отменили требование пройти тест на COVID и прохождение карантина, если они вакцинировались не менее трех раз.