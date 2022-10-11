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Определились победители ЧМ-2022 по настольному теннису

Настольный теннис ЧМ Золото Фото: worldtabletennis.com
В Чэнду завершился командный чемпионат мира по настольному теннису среди мужчин и женщин. В обеих сетках бесспорными чемпионами стали спортсмены из Китая, сообщает Zakon.kz.

Мужская и женская сборные Китая не дали шансов гостям усомниться в своей силе и превосходстве. Изначальные фавориты до конца турнира дошли без единого поражения, победив во всех своих встречах.

Среди мужчин в финале схлестнулись команды Китая и Германии, в котором выиграли хозяева мирового первенства со счетом 3:0. Победу китайцам принесли лидеры мирового настольного тенниса Фан Жендонг, Ма Лонг и Ванг Чукин.

Настольный теннис ЧМ Золото Девушки

Фото: facebook/WTT

У девушек китаянки в решающем матче за "золото" были сильнее японок – 3:0.

Мужская сборная Казахстана по настольному теннису, одержав одну победу на данном ЧМ, дальше не смогла выйти из групповой стадии.

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